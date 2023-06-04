قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي دعا إلى الحوار الوطني من أجل الوصول للجمهورية الجديدة وبمشاركة القوي السياسية من الأطياف كافة ، متابعا: "الرئيس كان في حالة حوار دائم مع المسؤولين قبل انطلاق الحوار الوطني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " بالورقة والقلم"، عبر قناة "TEN”، أنه كان مستمتعا بجلسات الوطني، لتناوله القضايا الشائكة، موضحًا أنه تعرض لبعض الانتقادات بشأن أرائه.

وأشار إلى أنه كان متحدثا باسم حزب مستقبل وطن، وكان يطرح أفكار ورؤي الحزب، قائلا: "لدينا شغفًا في مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحليات، ونحن متفائلون بمخرجات الجلسات".

وذكر حزب مستقبل وطن، لم يتمسك بنظام انتخابي معين، ولكن لديه معايير معينة كاحترام الدستور حتى لا يطعن على القانون (عدم الدستورية)، والوصول للحد الملائم من التوافق بين الأحزاب السياسية.

وشدد على دور المحليات التي يتضمنها القانون القائم من حيث تمكينها لاتخاذ القرار، موضحا أنه يجب تأهيل دور المحليات كونه دوره غائبًا عن الدولة منذ أعوام مضت.