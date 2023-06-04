كهربا يضيف الثاني للأهلي أمام الوداد في نهائي إفريقيا

تمكن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، من إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر أمام الوداد المغربي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، فيما كان قد سجل بيرسي تاو الهدف الأول.

وسيطر الأهلي على الشوط الأول بالكامل وتقدم إلى نصف ملعب الوداد بأمواج هجومية متلاحقة أثمرت عن أكثر من فرصة محققة، كان أخطرها الفرصة التي تهيأت أمام كهربا لكنه سدد في جسد الحارس، كما شهد الشوط الأول احتساب ركلة جزاء من تسديدة علي معلول، لكن حكم الفيديو تدخل واستدعى الحكم لمشاهدة الواقعة الذي عاد وألغى ركلة الجزاء.