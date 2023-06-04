 شكري أبو عميرة: نصحت بعدم إذاعة مؤتمرات محمد مرسي على الهواء - بوابة الشروق
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شكري أبو عميرة: نصحت بعدم إذاعة مؤتمرات محمد مرسي على الهواء


نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 12:35 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 12:35 ص

قال شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، إن هناك شخصيات كان يفرض ظهورها وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود، مشيرا إلى أنه كان يوافق على ظهور هؤلاء الشخصيات، ولكنه كان يطلب من رؤساء تحرير البرامج استضافة شخصيات قوية تكون أمامهم، حتى يقدم الرأي والرأي الآخر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه كان ينصح مستشاري محمد مرسي بعدم إذاعة خطابته على الهواء، وأن تُذاع مسجلة، ولكن المستشارة باكينام الشرقاوي، كانت تطلب إذاعتها على الهواء وتصر على ذلك.

ولفت إلى أن خطاب محمد مرسي في 26 يونيو تمت إذاعته على الهواء كاملا، وطُلب منه إذاعة الحوار أكثر من مرة، ولكنه كان يذيعه بالفعل ولكن في «أوقات ميتة»، بحسب تعبيره.

واستطرد: «من اليوم ده، اتصلت بزوجتي، وقلت لها السيد عبد الفتاح السيسي ليس من الإخوان، لأن الفترة دي كانت تردد هذه الشائعة».

ويذاع برنامج «الشاهد» يوميا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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