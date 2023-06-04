كرم قصر السينما تحت رعاية وزارة الثقافة، الفنان الكبير حسن يوسف، وسط حضور ابنته، والمخرج عادل عوض، والكثير من أصدقائه المقربين والصحافة والإعلام.



كشف حسن يوسف عن علاقته بسعاد حسني قائلا إنها "نجمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكانت بنت بلد وأصيلة"، متابعا: "أنا أشك في انتحار سعاد حسني، ومن المؤكد أنها قُتلت في الشقة ثم تم إلقاء الجثة من الشرفة، فأنا أعرفها جيدا، وكنت عندها أنا وزوجتي قبل وفاتها بأيام قليلة، وهذا ما يجعلني أقول أنه تم قتلها".



وعن زيارته الأخيرة لسعاد حسني، أوضح: "ذهبت إليها مع شمس البارودي لإقناعها أن تنزل مصر، وتقدم أعمالا فنية، وبالفعل اقتنعت وتم الاتفاق على أنها خلال أيام ستعود إلى بلدها، وبعد هذا القرار علمت بخبر وفاتها، وهذا جعلني أيضا أشك أنها قُتِلت".



جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان حسن يوسف في عمل فنى كان خلال مسلسل «الضاهر» الذي عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبرى عبدالمنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.