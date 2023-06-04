 مصرع 14 شخصا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار أرضي جنوب غربي الصين - بوابة الشروق
الأحد 4 يونيو 2023 7:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

مصرع 14 شخصا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار أرضي جنوب غربي الصين

بكين - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 7:36 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 7:36 م

لقي 14 شخصا مصرعهم وأدرج خمسة آخرون على قائمة المفقودين، اليوم /الأحد/، إثر انهيار أرضي بمحافظة "سيشوان" جنوب غربي الصين.

وقالت الحكومة المحلية - في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" - "إن الانهيار حدث في منطقة مرتفعة على جبل صباح اليوم، وتم انتشال رفات الضحايا"، مشيرة إلى أن السلطات أرسلت أكثر من 180 شخصا و12 قطعة من معدات الإنقاذ إلى الموقع للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ.

ويقع موقع الحادث في منطقة جبلية على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب مدينة "تشنجدو" عاصمة المحافظة، حيث تعد الانهيارات الأرضية خطرا متكررا في الأجزاء الريفية والجبلية من الصين، خاصة خلال شهور الصيف الممطرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك