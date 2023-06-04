الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين برفقة المتطرف "يهودا غليك"، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" اليوم، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين".

وذكرت دائرة الأوقاف، أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة".

وأوضحت أن "المتطرف غليك قدم للمقتحمين شروحات عن الهيكل المزعوم، وراوية تلمودية مزيفة عن المسجد المبارك".

وطبقا للوكالة، "تفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية".

وأشارت إلى أن "المسجد الأقصى يشهد يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا".