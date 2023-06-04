سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال النائب سليمان وهدان أن مجلس الإدارة اجتمع يوم 9 مايو الماضي وقرر بالإجماع عزل رئيس نادي الزمالك.

وأوضح سليمان وهدان، أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك نفذوا الحكم الصادر وتم إعلان خلو مقعد رئيس النادي وإرسال خطاب إلى الجهات المعنية.

وقال وهدان عبر تصريحات تلفزيونية:"هناك ديمقراطية داخل مجلس الزمالك ونستمع لجميع الآراء وتحديدًا الشباب، ومجلس الزمالك اجتمع 9 مايو الماضي واتخذ قرار بخلو مقعد رئيس النادي دون الاستقرار على بديله".

وأكد سليمان وهدان، أن نادي الزمالك بلا رئيس حاليا ومسؤولية الإدارة تضامنية، لافتا إلي أنه ليس معزولا من منصبه.