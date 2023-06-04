مقتل 14 شخصا في انهيار أرضي جنوب غربي الصين

لقي 14 شخصاً حتفهم في أعقاب انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، الأحد، وفق السلطات المحلية.



وقالت حكومة المقاطعة، في بيان، إن الانهيار الأرضي وقع على قمة جبل الساعة 06:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينيتش) في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان.



وأضاف البيان: «حتى الساعة 3:30 بعد الظهر انتُشلت جثث 14 ضحية وما زال 5 أشخاص في عداد المفقودين»، وذلك بحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار.



ويقع الموقع في منطقة جبلية على بعد حوالي 240 كيلومتراً (150 ميلاً)، من عاصمة مقاطعة تشنجدو.



وتتعرض المنطقة النائية ذات الغابات الكثيفة لكوارث طبيعية بينها الانهيارات الأرضية والزلازل.