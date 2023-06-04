شرطة طوكيو تعتزم اعتقال نائب سابق بمجلس الشيوخ الياباني بعد عودته من دبي

قالت مصادر مطلعة، إن شرطة طوكيو تعتزم اعتقال النائب الياباني السابق جاسي، اليوم الأحد، للاشتباه في اعتياده ترهيب المشاهير على منصة لتبادل المقاطع المصورة.

وذكرت مصادر مطلعة على تحقيقات الشرطة في هذا الشأن، أن إدارة شرطة العاصمة طوكيو ستعتقل جاسي، البالغ من العمر 51 عاما، بعد عودته من دبي في الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ويواجه جاسي، وهو عضو سابق بمجلس الشيوخ الياباني، الغرفة العليا في البرلمان الياباني، اتهامات من بينها العرقلة القسرية للأعمال.

ووضعت الشرطة جاسي على قائمة المطلوبين الدوليين عبر الإنتربول أبريل الماضي.

وتم استبعاد جاسي، واسمه الحقيقي يوشيكازو هيجاشيتاني، من منصبه كنائب في مجلس الشيوخ، في مارس الماضي، لعدم حضور أي جلسات للبرلمان منذ انتخابه في يوليو 2022.

وكان هيجاشيتاني صانع المحتوى المرئى على اليوتيوب، والمعروف أيضا باسم "جاسي" على موقع "يوتيوب"، يعيش بالفعل في دولة الإمارات قبل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو من عام 2022، حيث فاز بأحد مقعدي حزبه.

وأفادت تقارير إعلامية، بأنه لم يشارك في أي جلسات برلمانية منذ ذلك الحين.

وكان هيجاشيتاني واحدا من بين عضوين منتخبين من حزب المعارضة "سيجيكا جوشي 48"، الذي تتمثل قضيته الوحيدة في إلغاء الرسوم التي تمول هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.