تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بحوزته 24 كيلو حشيش في الشرقية.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الشرقية أثناء المرور بالطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة بلبيس والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة) حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته (كمية من الحشيش وزنت 24 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسيارة للترويج لتجارته غير المشروعة.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و500 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.