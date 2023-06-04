ممثل الاتحاد الأوروبي ووزير الدفاع الأوكراني يجتمعان على هامش منتدى شانجريلا

اجتمع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على هامش منتدى شانجريلا للأمن في سنغافورة.

وقال بوريل - تعليقا على الاجتماع عبر تويتر- : "أينما نجتمع في العالم ، فإن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لا تنكسر. فمع أوليكسي ريزنيكوف وزملائنا في الاتحاد الأوروبي، أكدنا الحاجة إلى التضامن والدعم العالميين لأوكرانيا. لأن المبادئ المشتركة على المحك".

وأضاف بوريل أنه التقى وزير الدفاع الصيني لي شانج فو لمناقشة القضايا الاستراتيجية المشتركة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

وكتب بوريل على تويتر أنه أجرى "مناقشة بناءة مع وزير الدفاع الصيني لي شانج فو في منتدى حوار شانجريلا بشأن الاهتمامات الاستراتيجية المشتركة، بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا وتايوان وبحر الصين الجنوبي"، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

ويُعقد منتدى أمني لحوار شانجريلا في سنغافورة في الفترة من 2 إلى 4 يونيو، حيث تتصدر الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، الحوار.

ومن بين المشاركين وفود من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، ولا سيما رؤساء وكبار المسؤولين في وكالات الدفاع والجيش والدبلوماسيين ومصنعي الأسلحة والمحللين الأمنيين.