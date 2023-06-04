وجه أحمد بغدودة لاعب المصارعة رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر، موضحا إنه ليس هاربا.

وقال بغدودة عبر مقطع فيديو على فيس بوك:"أتوجه بالشكر للرئيس السيسي وشعب مصر العظيم، أشكر حضرتك ياريس على دعوتك لي، أنا أول لما عرفت أن حضرتك ارسلت دعوة لي كنت سعيد للغاية".

وأضاف:"أنا لست هاربا ومصر مليئة بمواهب كثيرة لكن محتاجين الدعم وحسن التعامل مع اللاعبين، وأحب أشكر الشعب المصري العظيم على دعمه لي".

ووجه خلال حديثه رسالة شكر إلى والديه وأصدقائه على دعمهم، مشيرا إلى إنه لم يخبر والده بالسفر إلى فرنسا لأنه كان سيمنعه من التفكير في ذلك.

وغادر بغدودة البلاد متوجها إلى أوروبا من أجل الاحتراف إلى الخارج بعدما أشار والده إلى إنه لم يقدر تقديرا كافيا من قبل اتحاد المصارعة وإنه كان يتحمل تكاليف تجهيزه في البطولات المشارك بها.