إنريكي يزاحم مورينيو على تدريب سان جيرمان

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تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بحث ملف المدير الفني الجديد بعد الاستقرار على رحيل المدرب الحالي جالتيه.

وتشعر إدارة النادي الباريسي بعدم الرضا تجاه نتائج الموسم الماضي رغم تحقيق الدوري الفرنسي وذلك بسبب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «آس الآسبانية»، إن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، هو المدرب الأقرب لقيادة سان جيرمان في الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن رغم مما يتردد بشأن الاستقرار على واحد من الثنائي جوزيه مورينيو وتياجو موتا على قيادة الفريق الفرنسي، إلا أن إنريكي يعد الأقرب حاليًا.