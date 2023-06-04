 الرئيس الجزائري مهنئا فريق اتحاد الجزائر: شكرا يا أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري مهنئا فريق اتحاد الجزائر: شكرا يا أبطال إفريقيا


نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 4:42 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 4:42 ص

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم عقب فوزه بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) رغم خسارته أمام ضيفه نادي يانج أفريكانز التنزاني 1/صفر، مساء السبت، في إياب نهائي المسابقة، مستفيدا من فوزه ذهابا 2 /1.

وكتب تبون، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "مبروك النصر لاتحاد الجزائر. مبروك لأبناء سوسطارة ولكل الجزائريات والجزائريين. شكرا يا أبطال إفريقيا".

ورفع زين الدين بلعيد، قائد اتحاد الجزائر الكأس بعدما تسلمها من أيدي باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، ووزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمان حماد، ورئيس اتحاد الكرة الجزائري، جهيد زفيزيف.

وخرج الآلاف من مشجعي الاتحاد إلى شوارع العاصمة الجزائر احتفالا بالتتويج القاري الأول في تاريخ النادي.


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