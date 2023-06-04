 وهدان: زرت مرتضى في السجن مرتين وعزلني خوفا من رئاستي للزمالك - بوابة الشروق
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وهدان: زرت مرتضى في السجن مرتين وعزلني خوفا من رئاستي للزمالك

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 2:50 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 2:50 ص

تحدث سليمان وهدان عن طبيعة علاقته بمرتضى منصور، موضحا إنه لا توجد أي اتصالات بينهما.

قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر قناة ام بي سي، إنه لا يوجد أي اتصال بينه وبين رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور.

وأضاف سليمان وهدان خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر”: “أنا زرت مرتضى مرتين في السجن وده الواجب وشيء إنساني.. ويمكن عزلني علشان خايف ابقى رئيس النادي”.

وأشار سليمان وهدان إلى أن رئيس نادي الزمالك لن يأتي إلا من خلال الجمعية العمومية، ولن يأتي من خلال الصندوق.


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