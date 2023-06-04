الحزب القومي الألماني يحول اسمه إلى الوطن

أعاد الحزب اليميني المتطرف "الحزب القومي الديمقراطي" الألماني تسمية نفسه مطلقا اسما جديدا على كيانه هو "الوطن".

وقد قرر ذلك مؤتمر الحزب الذي عقد اليوم السبت في مدينة ريسا بولاية سكسونيا بأغلبية 77 %، كما أعلن الحزب.

ويشير الاسم الجديد إلى مفهوم الوطن الذي يستبعد الألمان غير العرقيين والمهاجرين والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا.

وقال الحزب إن من المقرر أن يربط حزب الوطن بين عناصر ما أسماه "المقاومة" ضد سياسات "المؤسسة"، بشكل أفضل.

ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب حماية الدستور (أمن الدولة) لعام 2021، فإن الحزب الذي يضم حوالي 3150 عضوا يعد أقوى حزب يميني متطرف في ألمانيا من حيث العدد، إلا أن شعبية الحزب تتخذ اتجاها تنازليا واضحا، كما حدث منذ أعوام عبر تراجع أعداد ناخبيه.

وأضاف تقرير أمن الدولة عنه قبل عام القول: نظرا للصراعات الداخلية بالحزب فإن "نهاية عملية التآكل البشري والمالي والهيكلي للحزب" لا تلوح في الأفق.