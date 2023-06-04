السفير السعودي لدى بغداد: توقيع عقد مع العراق لإنشاء مشروع استثماري بمليار دولار

أعلن السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، اليوم الأحد، عن توقيع عقد مع العراق لإنشاء مشروع ضخم قرب مطار بغداد الدولي بتكلفة مليار دولار.

وقال الشمري - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم توقيع عقد بين المملكة والعراق لمشروع استثماري ضخم بتكلفة مليار دولار في منطقة الرفيل القريب من مطار بغداد الدولي وهو مشروع (جادة بغداد)، موضحا أنه سيكون مشروعا مميزا وهو عبارة عن أكبر مول في العراق وسيضم كافيهات ومطاعم بمساحات كبيرة ومكاتب أعمال تجارية لكبرى الشركات العراقية إضافة إلى 6500 شقة وفيلا سكنية.

وأكد الشمري أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة رائعة، مشيرا إلى أن اللقاءات القادمة ستشهد اجتماعات اقتصادية وثقافية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في النشاطات التي تتم بين البلدين وستكون مرحلة متميزة للاستثمار بجهود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتوجيهاته.