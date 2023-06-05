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أكد سفين فاندنبروك، مدرب الوداد المغربي، أن فريقه نجح في تسجيل هدف مهم قبل لقاء الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "الأهلي قدم مباراة جيدة والجناحين مميزين للغاية، وتوقعت سيطرة الأهلي على المباراة".

وأضاف: "فريقنا ظهر بشكل مميز جدا والخسارة ٢-١ أفضل بالنسبة لنا من الخسارة ١-٠ وظهرنا بشكل جيد ونتمنى نعمل نفس الأداء في المباراة المغرب".

وأوضح: "كنت قاصد العب بـ٤ لاعبين في نصف الملعب حتى أواجه ضغط الأهلي المتوقع ونجحت فيه بنسبة كبيرة".

وأشار: "الحكم لم يساعدنا بالتأكيد لأن تقنية الفيديو استخدمت مرة واحدة وأي لعبة كان بالإمكان أن تعمل بشكل طبيعي، وأعد الجماهير باداء مميز في مباراة العودة بالمغرب".

وعن فرص تتويج الأهلي باللقب.. قال: "الفرص بين الأهلي والوداد في اللقب ٥٠ /٥٠ وما زال هناك مباراة العودة بالمغرب وكل شيء متوقع".

وتابع: "كسبنا النادي الأهلي على أرضنا السنة الماضية ولدينا لاعبين مميزين ونستطيع أن نقدم مباراة مميزة في المغرب".

وأتم مدرب الوداد في رسالة للجماهير.. قائلا: "ننتظر دعمكم في كازابلانكا ودائما أنتم في الموعد وبشكر الجماهير الرائعة التي حضرت في القاهرة وتحملت تكاليف السفر والإرهاق".