وجه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام هذا العام.



وقال خلال برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «عليكم استحضار إنكم ضيوف بيت الله، وعليكم الذهاب بقلب نقي من كل الأحقاد والآثام والذنوب، وعلينا التوبة لا رجعة فيها لأى معصية».



وأضاف: «لازم الحاج يتحلل من حقوق العباد، ورد المظالم لأهلها، وأن نطلب منهم المسامحة، وعلينا زيادة التوبة والندم بينك وبين الله، وعليك بصحبة طيبة تعينك على طاعة الله، نقى نفسك ولا تشغل نفسك بالدنيا، ولا تفاصل فى أى أمر بيع وشراء هناك، سواء فى طعام أو شراب، أى زيادة بتدفعها هى أجر».



واستكمل: «توكل على الله، هتلاقى نفسك كل هذه الأمور ميسرة عليك لأنك هناك هتكون فى ضيافة الله، أنا فى ناس كتير بلاقيهم مشغلين طيب هنروح فين وهنعمل إيه، وبيشغلوا نفسهم بأمور فى الآخر بيكون مفيش أيسر منها لما يفكروا فقط فى الطاعة».





