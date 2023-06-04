إجلاء 148 شخصا من سفينة ركاب تعرضت لحادث في نهر الماين بألمانيا

أجلت قوات الإنقاذ في ألمانيا 148 شخصا من سفينة ركاب كانت في رحلة ترفيهية في نهر الماين ليلة السبت، الأحد الماضية بعد تعرض السفينة لحادث وتسرب المياه إلى داخلها.

وذكرت الشرطة أن الركاب وطاقم السفينة اضطروا إلى المبيت في صالة للألعاب الرياضية في مدينة كارلشتات جنوب ألمانيا.

وتمكنت قوة كبيرة من قوات الإطفاء وهيئة الإغاثة الفنية من الحيلولة دون غرق السفينة.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن السفينة "اماديوس ايليجانت" التي تقل 126 راكبا من المسنين من بريطانيا كانت في رحلة من بودابست إلى دوسلدورف.

وأضاف المتحدث أن ذيل السفينة اصطدم أثناء خروجها من هويس هيملشتات بصخرة قريبة من الشاطئ، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت بعد وقت قصير من الساعة الحادية عشرة من مساء أمس استغاثة تفيد بأن طاقم السفينة يواجه تسربا كبيرا للمياه داخل السفينة.

ورجحت رئاسة الشرطة في منطقة أونترفرانكن أن يكون قائد السفينة قد ارتكب خطأ في قيادتها، وتحقق شرطة المسطحات المائية في الواقعة.

وصرح قائد في قوات الإطفاء، بأن السفينة تمكنت من السير لمسافة قصيرة حتى كارلشتات والرسو هناك.

وظل نحو 160 فردا من قوات الطوارئ من الإطفاء وهيئة الإغاثة الفنية حتى ساعات الصباح يعملون على ضخ المياه إلى خارج السفينة.

من جانبه، قال قائد الشرطة كريستوف راينهارت، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات ومن المنتظر أن يتم على مدار اليوم نقل الركاب بحافلات إلى فندق بمدينة فورتسبورج، مشيرا إلى أن غالبيتهم سيتمكنون من هناك من البدء في العودة إلى بريطانيا.

واستبعد راينهارت معاودة السفينة السير قبل أن يتم إصلاحها عن طريق شركة متخصصة، وقال إن الأضرار الناجمة عن الحادث لم يتم تقديرها بعد، وصرح بأن الحادث لم يسفر عن تسرب نفط أو ديزل.