أوضح سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك، إن ناديه يحتاج لشركة اقتصادية تدير العميلة التسويقية له، كما أوضح عدم تواصله مع مرتضى منصور الفترة الأخيرة.

وقال وهدان في تصريحات تلفزيونية: "مجلسنا جاء بعد لجنة كشفت لنا أن الزمالك كان يُدار بطريقة ليس بها أي انتماء، ثم بدأنا في ترتيب الأمور داخل النادي، وعقب ذلك اصطدمنا بالأزمات التي بدأت تتوالى تباعًا على مجلس الإدارة".

وواصل: "حدثت مشاكل عديدة خارج إرادتنا، وتعرض رئيس النادي في شهر إبريل لحكم مقيد للحرية، ودخلنا بعدها في مشاكل قانونية.

وأوضح: ليس هناك أي رؤية لحل أزمات الزمالك، يجب إنشاء شركة مستقلة لنادي الزمالك تدار بمعرفة أشخاص اقتصاديون، تختص بتسويق قميص النادي وتجلب الرعاة.

وقال عضو مجلس الزمالك: المجلس الحالي يواجه صعوبة في إعادة الاستقرار داخل الزمالك، يجب إحداث تغيير فكري وثقافي، وكلنا ثقة في اختيارات الجمعية العمومية في الانتخابات المقبلة، بينما هناك منظومة داخل الأهلي تساعد على الاستقرار، على عكس الوضع داخل الزمالك.

وأضاف: حتى الآن لا يوجد ما يمنع مرتضى منصور من الترشح في انتخابات الزمالك، وحال ترشحه في الانتخابات المقبلة سأفكر وقتها قبل أن أتخذ قرارًا بانتخابه.

وأتم وهدان تصريحاته: عزلي لم يتم بالديمقراطية ولا بالقانون، وعلمت بالقرار من خلال أحد المؤتمرات الصحفية، ومرتضى منصور لم يتواصل معي منذ قرار عزلي ولم أتواصل معه.

وأتم:الترشح لرئاسة الزمالك حق مشروع، لكن إذا تواجد مرتضى منصور سأفكر أولًا وقد أترشح في الدورة المقبلة".