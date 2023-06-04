عادل حمودة: عملت حارسا ليليا في أوروبا وبعت الشاورما بمطعم سوري

قال الإعلامي عادل حمودة، إن خلافًا سياسيًا حدث بينه وبين الصحفي الراحل صلاح حافظ، خلال عامه الأول داخل مؤسسة روز اليوسف، نُشرت صداماته على صفحات الجريدة.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت: «بعد الهزيمة شعرت إن الدنيا أكثر اتساعا مما نعرف، فقررت السفر إلى أوروبا بداية من لندن حيث عملت حارسا ليلا في فندق، وفي باريس بعت الشاورما في مطعم سوري».

وأكمل: «في الهايد بارك وجدت من يسب الحكومة البريطانية، حتى انصرف مسرعا متصورا أن الشرطة ستأتي لتقبض علينا، لكنني عرفت فيما بعد أنها حديقة للحرية يعبر فيها الناس عن كل ما يثير غضبهم، وفي السوربون وجدت طلاب الجامعة الشهيرة يلتفون حول هربرت ماركيوز الذي وصف بـ فيلسوف الثورة الشبابية في ذلك الوقت».

وأوضح الإعلامي أنه بمساعدة مدرسة لبنانية، أجرى مع ماركيوز حوارا صحفيا أرسله إلى روز اليوسف، حتى اعتبر صلاح حافظ الحوار انفرادا يستحق النشر والإشادة به وبكاتبه، ولكن إلى جانب الحوار وجد تعليقا منه يصف فيه ماركيوز بأنه من صناعة المخابرات الأمريكية لضرب التيارات اليسارية.

وتابع: «أكثر من ذلك، حذرني صلاح حافظ من العودة إلى ماركيوز من جديد حتى لا اتهم بالعمالة أنا أيضا، وكانت مشكلة صلاح حافظ هي نفسها مشكلة الفرق اليسارية التقليدية التي تتهم كل من يخالفها الرأي بالعمالة، حتى اعترض بحدة على ما كتب صلاح حافظ وكتبت أرد عليه بقسوة بعد أن قررت ألا أعود للعمل في روز اليوسف مرة اخرى، وعندما عدت إلى القاهرة نشر صلاح حافظ ما كتبت ضده واتصل بي لأعود إلى روز اليوسف».