سول تنفي مزاعم إجراء مناقشات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن احتياجات أوكرانيا من الذخيرة

نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، المزاعم غير الصحيحة من جانب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنه ناقش مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي حاجة أوكرانيا إلى الذخيرة في الحرب الجارية ضد روسيا.

ونشر الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بنشر تغريدة ذكر فيها هذا الادعاء بعد محادثاته مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج-سوب، يوم السبت على هامش مؤتمر شانجري-لا، وهو مؤتمر أمني سنوي يعقد في سنغافورة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة، في رسالة إلى الصحفيين: "إن الزعم بأن هناك مناقشات جرت حول تقديم الذخيرة لأوكرانيا ليس صحيحا، وفي حين أنه تم الاشارة إلى الحاجة إلى أنظمة أسلحة مختلفة وأشكال أخرى من الدعم لتحسين الوضع في أوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي عبر عن موقفه الأحادي بشأن أهمية (توفير) الذخيرة".

وأضافت الوزارة، أن تقديم الذخيرة لأوكرانيا لم يكن بندا رسميا على جدول الأعمال خلال المحادثات الثنائية.

وحافظت سول على الموقف السياسي الرافض لتقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا، على الرغم من أنها عرضت تقديم دعم إنساني لها.