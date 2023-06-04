رئيسة تايوان تأمل أن يعبر الشباب الصيني يوما ما عن أنفسهم دون خوف

بمناسبة الذكرى الـ34 لـ"حملة القمع الصينية العنيفة للحركة الاحتجاجية"، التي شهدها ميدان تيانانمين للمطالبة بالإصلاح السياسي، قالت رئيسة تايوان إنها تأمل في أن يتمكن الشباب في الصين في يوم من الأيام، من التعبير عن أنفسهم بدون خوف.

وقالت تساي إنج وين في منشور لها على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، في إشارة إلى ما تعرف باسم "مذبحة ميدان تيانانمين"، التي وقعت في الرابع من يونيو عام 1989، إن أصوات وإبداعات الشعب التايواني التي تم التعبير عنها عن طريق قنوات متنوعة، غذت الثقافة في تايوان.

وكتب تساي بلغة الماندرين: "نأمل أن يغني الشباب في الصين في يوم من الأيام الأغنيات بحرية، وأن يتمكنوا من الإبداع بحماس وبدون خوف".

وكان مجلس شئون البر الرئيسي، وهو أعلى وكالة في تايوان مسئولة عن الشئون الصينية، قد حث الحزب الشيوعي الصيني أمس على إمعان النظر في الدروس المستفادة من حملته الوحشية التي شنها على المتظاهرين في عام 1989 بميدان تيانانمين في بكين.