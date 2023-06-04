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صور - امتلاء مدرجات ستاد القاهرة بجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

علي البحيري
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 7:26 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 7:26 م

شهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي، تواجدا كبيرا لجماهير النادي الأهلي، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي على ستاد القاهرة، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وامتلأت مدرجات ستاد القاهرة الدولي بجماهير النادي الأهلي، قبل ساعة ونصف من انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريق الأحمر والوداد المغربي.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة قبل خوض مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 11 يونيو المقبل، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.


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