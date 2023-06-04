ضبط شخص يروج لبيع المركبات المهربة جمركيا عبر فيسبوك

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص يروج لبيع المركبات المهربة جمركيا عبر موقع "فيسبوك".

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول تعليق مدعوم بصورة على إحدى صفحات فيسبوك، يتضمن ترويج صاحب الحساب لبيع جميع أنواع المركبات (توكتوك، تروسيكل، دراجات نارية) المهربة جمركياً.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه وتبين أنه شخص مقيم بالبحيرة، أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إدارته للحساب المشار إليه)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.