نتنياهو: إيران تكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إيران مستمرة في الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن "انصياع" الوكالة للضغط الإيراني يمثل "وصمة سوداء" على سلوك الوكالة.

وكان مفتشو الوكالة قد أثاروا مخاوف في مارس الماضي بشأن تواجد جزيئات يورانيوم مخصبة إلى مستويات 84% من النقاوة قريبة من المستوى الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة، كما انتقدوا بطء رد فعل إيران على التحقيقات المنفصلة.

وكتب مفتشو الوكالة الأربعاء الماضي أنه ليس لديهم "المزيد من الأسئلة" بشأن تواجد هذه الجزئيات عالية التخصيب، كما قبلوا بالتفسير الإيراني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو القول في اجتماع مجلس الوزراء إن إسرائيل كشفت معلومات للعالم منذ خمسة أعوام، وأثبتت بشكل لا لبس فيه أن إيران انتهكت اتفاقيات التفتيش الخاصة بالوكالة، وأن برنامجها النووي لأغراض عسكرية وليست مدنية.

وأضاف "الأعذار التي تقدمها إيران منذ ذلك الحين بشأن العثور على مواد نووية في مواقع محظورة ليست فقط أمرا لا يعتد به، فهي مستحيلة فنيا".

وأضاف "سلوك المنظمة غير الفعال في ظل هذه الأعذار الضعيفة يرسل رسالة إلى حكام إيران مفادها أنهم ليس عليهم دفع ثمن أي من انتهاكاتهم، وأنه يمكنهم الاستمرار في خداع المجتمع الدولي بجهودهم للحصول على أسلحة نووية".