وزير الدفاع الألماني يناشد دول منطقة «الإندو-باسيفيك» اتخاذ موقف واضح ضد الحرب بأوكرانيا

ناشد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الدول في منطقة المحيط الهادئ - الهندي "الإندو- باسيفيك" اتخاذ موقف واضح ضد أي هجمات موجهة ضد الهيكل الأمني ​​الدولي، مثل الحرب بأوكرانيا.

وقال بيستوريوس، اليوم الأحد، في سنغافورة في مؤتمر الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا": "هذا أمر خطير بشكل لا يصدق على العالم بأسره: إذا فازت روسيا، ستكون الرسالة الموجهة للقوى الإصلاحية بالعالم هي أن العدوان والاستخدام غير المبرر للعنف العسكري، أمر مقبول ويمكن أن ينجح، هنا أيضًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتوجه وزير الدفاع الألماني بالشكر لكثير من الدول بالمنطقة، التي أوضحت أن المجتمع الدولي لن يقبل هذه الحرب غير الشرعية.

وأوضح بيستوريوس أمام ممثلي أكثر من 40 دولة بهذه المنطقة، أن "الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا تعد نقطة تحول تاريخية في السياستين الخارجية والأمنية بالنسبة للحكومة الاتحادية".

وتابع الوزير الألماني: "أننا ملتزمون بتحمل مزيد من المسئولية تجاه أمننا الخاص وأمن حلفائنا وشركائنا.. يندرج ضمن ذلك إعادة التفكير في سياسة تصدير الأسلحة، لاسيما في دعم الدول الشريكة في حقها المشروع في المطالبة بالدفاع عن نفسها".

ودعا بيستوريوس لحماية النظام الدولي القائم على القواعد حيثما يتعرض للتهديد، موضحا أنه يندرج ضمن ذلك الحق في ملاحة حرة، وقال إن ألمانيا مستعدة لدعم جميع الإجراءات الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل بناء الثقة، وذكر خلال ذلك مثلا تبادل المعلومات وإبرام اتفاقات لمراقبة التسلح، وقال: "إننا بحاجة لسلطة القانون بدلا من سلطة قوة الذراع".