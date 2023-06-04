 البورصة السعودية توقف التداول من 25 إلى 29 يونيو بمناسبة عيد الأضحى - بوابة الشروق
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البورصة السعودية توقف التداول من 25 إلى 29 يونيو بمناسبة عيد الأضحى

د ب أ
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 9:52 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 9:52 م

أعلنت البورصة السعودية، اليوم الأحدن أن عطلة عيد الأضحى ستبدأ من يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم وقف التعاملات بنهاية تداول يوم الخميس، على أن تستأنف بعد العطلة، يوم الأحد الموافق الثاني من يوليو.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ارتفع مؤشر البورصة "تداول" لليوم الثاني، حيث زاد بنسبة 1.9% أو ما يعادل 207.01 نقطة ليصل إلى 11221.96 نقطة.

ويمثل ذلك، الارتفاع الأكبر منذ ارتفاع المؤشر بنسبة 2.1% في 18 أكتوبر الماضي.

وقادت أسهم البنوك اليوم السوق للارتفاع، بعدما ارتفعت 18 من 20 قطاعا، وارتفع 180 سهما من أصل 223، وانخفض 34 سهما.

وساهم بنك الراجحي، بمعظم مكاسب المؤشر، بعدما ارتفع بنسبة 2.5%، وسجل سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية الزيادة الأكبر حيث ارتفع بنسبة 10%.


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