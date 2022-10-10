واشنطن بوست تستعرض حياة الأوكرانيين في كييف تحت القصف

استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية معاناة الأوكرانيين في كييف إثر القصف الليلي الذي تشنه روسيا على العاصمة الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها إن كييف أفرغت إلى حد كبير في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي، لكن بعد سلسلة مما وصفته بـ"الإخفاقات العسكرية الروسية"، عادت عدة عائلات.

وقالت الصحيفة إنه في حين أصبحت العاصمة صاخبة مرة أخرى، مع تكدس الناس في شوارع وسط المدينة وساحات المطاعم والحدائق مع حلول فصل الصيف، كانت في الأسابيع الأخيرة مكانا "شبه مستحيل" النوم فيه طوال الليل.

وأشارت إلى أن ترسانة أوكرانيا الجديدة من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظامان باتريوت، مكنت قواتها المسلحة من إسقاط وتدمير معظم الطائرات بدون طيار (درونز) والصواريخ التي تندفع باتجاه كييف.

لكن، بحسب الصحيفة، جعلت نفس هذه الدفاعات الجوية التي تحمي كييف البالغ عدد سكانها أكثر من 3 ملايين شخص، من المدينة هدفا ذي قيمة كبيرة، إذ يبدو أن موسكو عازمة على تدمير صواريخ باتريوت، التي يتكلف كل منها أكثر من مليار دولار، وأنظمة قيّمة أخرى.

ونوهت "واشنطن بوست" بأن كييف شهدت 20 هجوماً جوياً الشهر الماضي، معظمها في منتصف الليل. وكان بعضها مميتًا، حيث سقط حطام الصواريخ التي تم اعترضها على المنازل والمباني والساحات.

وأشارت إلى أنه في كل مرة تعلو فيها أصوات صافرات الإنذار، يتعين على العائلات اتخاذ قرارها فورا بتحديد مكان الاحتماء، ومدى السرعة.

وذكرت "واشنطن بوست" أن الآباء يضعون أطفالهم في الخزائن أو المراحيض أو الأروقة، متبعين ما يسمى بـ"قاعدة الجدارين".

أما الأزواج الذين يعيشون في شقق شاهقة يتجهون إلى المرائب تحت الأرض أو الأقبية أو محطات مترو الأنفاق، فيما يدفع البعض الآخر أسرتهم بعيدًا عن النوافذ قدر الإمكان، مستخدمين أجسادهم لحماية الأطفال الصغار.

وفي اليوم التالي، يتعين على سكان كييف مواصلة يومهم، حيث يرسلون الأطفال إلى المدارس متأخرين، ويطلبون جرعة إضافية من قهوة السبريسو في طريقهم إلى العمل، أو يحصلون على قيلولة بإحدى غرف الاجتماعات، كونهم على علم بأنهم سيواجهون ذلك الموقف مجددا في غضون ساعات.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، استيقظت العاصمة الأوكرانية على سلسلة انفجارات أسفرت عن 3 قتلى بينهم طفلة في التاسعة من عمرها.

وبحسب "واشنطن بوست"، وقعت الانفجارات فجأة لدرجة أن فيكتوريا بيسمينا لم يكن لديها وقتا لاتخاذ القرارات المعتادة.

وقبل الساعة الثالثة صباحا، بعد حوالي خمس دقائق من بدء الإنذارات، هز انفجار هائل شقتها الواقعة في الطابق الـ15 . وركضت مع ابنها مباشرة إلى الردهة، وبوجود عدة جدران، أملت أن تكون آمنة.

وسألت بيسمينا نجلها مارك: "هل يمكنني أن أحضر لك وسادة؟"، بينما تثاءب وأومأ برأسه أثناء جلوسه أرضا أمام باب الشقة.

ولم تحاول الأم النوم بل تواصلت مع أصدقائها على فيسبوك وإنستجرام، وسألتهم عما إذا كانوا مستيقظين ويحتمون من الغارات.

وبدا وكأن الجميع قد نهضوا من الفراش، حتى الأصدقاء الذين يميلون إلى مواصلة النوم. وسألتها إحداهم: هل تبقين بالمنزل؟، لتجيب عليها: "لم نتمكن سوى من الوصول إلى الردهة"، لتضيف صديقتها: "من الجيد أنكما ذهبتما إلى الردهة. بعض الأطفال لم يتمكنوا من الذهاب إلى ملاجئهم الليلة".

وعلمت بيسمينا لاحقا أن صديقتها كانت تقصد الطفلة ذات التسع أعوام في كييف التي قتلت أثناء ركضها إلى ملجأ بالطابق السفلي.