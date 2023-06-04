وفد من وزارة التعليم العالي يتفقد سير الامتحانات بالجامعة التكنولوجية في الأقصر

استقبلت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، وفدًا من وزارة التعليم العالي؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعة، ضم كلًا من الدكتور أحمد عبد الرحيم فرغلي، عميد كلية تكنولوجيا التعليم بسوهاج، والدكتور أحمد سعد، عميد الكلية المصرية الألمانية التكنولوجية بأسيوط.

وكان في استقبال الوفد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.

وأجرى الوفد جولة لتفقد سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2022-2023 داخل اللجان الامتحانية، وأعمال التصحيح والكنترول، ومكاتب شئون الطلاب وشئون العاملين، للتعرف عن قرب حول سير العمل وأعمال تنظيم ملفات الطلاب والعاملين.

وعقب انتهاء الجولة، اجتمع وفد اللجنة مع رئيس الجامعة، ونائبه، وعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأمين العام للجامعة، لبحث احتياجات الجامعة الإدارية واللوجستية خلال الفترة المقبلة، مع وعد برفع تلك الاحتياجات للوزارة، وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الزيارة، أشاد وفد اللجنة، بجامعة طيبة التكنولوجية، وحسن سير الامتحانات بها دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، إضافة إلى مستوى التجهيزات والبنية التحتية المتميزة للجامعة، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، لما حققه من تطورات في فترة وجيزة داخل الجامعة على كل المستويات.