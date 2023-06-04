قال النائب سليمان وهدان، إن نادي الزمالك عليه مديونية كبيرة لمصلحة الضرائب، موضحا إنه يجب أن تتدخل الدولة لحل أزمة الزمالك.

وقال وهدان مع عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر:"محجوز على 70 مليون جنيه من أرصدة الزمالك، وهناك ديون للضرائب حوالي 125 مليون جنيه رقم مبدئي، وسيكون هناك تفاوض حول هذا المبلغ، بالإضافة إلى الالتزامات العادية".

وتابع: الزمالك باق وكل الأشخاص زائلون، ودخل الزمالك يقتصر على المحال التي في محيط النادي فقط، رعاية النادي أقل من الأهلي، وأرصدة الزمالك حوالي 76 مليون جنيه.

وأتم: ليس لدينا استطاعة كي نعمل، وإذا حصلنا اشتراكات من أعضاء الزمالك، لا نستطيع إيداعها بسبب الحجز على حسابات النادي، ويجب أن تتدخل الدولة لحل الأزمة لمساعدتنا على إعادة الاستقرار، والأمل في أرض 6 أكتوبر لإنشاء فرع الزمالك هناك على أحدث مستوى، ومن خلال رسوم اشتراكات الأعضاء، سندر للنادي مليارات