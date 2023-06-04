دراسة: الرجال المتزوجون أقل عرضة للإرهاق في مكان العمل

أفادت دراسة حديثة بأن الرجال المتزوجين أقل عرضة للشعور بالإرهاق في مكان العمل، بما يعد ظاهرة واسعة الانتشار، ويمكن أن يكون لها تأثير ضار على أداء الموظف ورفاهيته وطاقته الإنتاجية الإجمالية لجهة عمله.



وأظهرت الدراسة - التي قادها فريق بحثي في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية في روسيا - أن التمتع بمشاعر الرضا في الزواج يمكن أن يساعد في تقليل مظاهر "متلازمة الإرهاق" في مكان العمل، حيث يسبب الإرهاق الذهني العديد من المشاكل أثناء العمل، ويتجلى في مظاهره الإرهاق العاطفى وتبدد الشخصية "حالة يشعر فيها الأشخاص بالانفصال عن أفكارهم وأجسادهم أو عواطفهم"، فضلا عن انخفاض القدرة على تحقيق الذات.



وأجرى الباحثون، في الدراسة، مسحا شمل 203 موظفين عبر شركات روسية مختلفة، حيث طلب من المشاركين تقييم رضاهم عن علاقاتهم الزوجة ووجود أعراض الإرهاق في مكان العمل.. فأظهر المسح أنه مع زيادة مستوى الرضا الزوجي ينخفض خطر الإرهاق، ويكون هذا الارتباط أكثر وضوحا لدى الأزواج من الرجال.



وأرجع الباحثون هذه النتائج إلى التفاوت في الأدوار الاجتماعية والقوالب النمطية المنسوبة إلى الرجال والنساء، إلى جانب الاختلافات في التوقعات المتعلقة بالزواج والوظيفة، مشيرين إلى أنه بالنسبة للرجال، فيمكن أن يصبح النجاح الوظيفي في كثير من الأحيان جانبا أساسيا من هويتهم واحترامهم لذاتهم، ونتيجة لذلك قد يواجهون ضغطا أكبر في مكان العمل ويعانون من مستويات إجهاد مرتفعة، بينما يسعون جاهدين للوفاء بواجباتهم وتلبية التوقعات.



وقالت الدكتورة إيليا بولجاكوف الأستاذ في كلية الصحة والسلامة والبيئة وعلم النفس في موسكو "إنه يمكن أن يصبح الرضا الزوجي والشعور بالدعم في الحياة الخاصة عوامل حاسمة في منع الإرهاق بين الرجال.. وعندما يتعلق الأمر بالنساء، فإن تبدد الشخصية الذي يتميز بالشعور بالانفصال عن الزملاء والعملاء وانخفاض التعاطف له تأثير أكبر على تطور الإرهاق".



وأضافت: "بالنسبة للرجال، فإن العامل الأكثر أهمية هو التعب العاطفي من الإرهاق بالطلبات والشعور بعدم القدرة على إدارتها بشكل فعال".. وأكد الباحثون أن الدعم في الحياة الزوجة الذي قد يلقاه الزوج يلعب دورا أكثر أهمية في تسهيل النجاح في مكان العمل للرجال مقارنة بالنساء، مشددين على أنه بالنسبة للمؤسسات، فإن فهم الجوانب المحددة لإرهاق الموظفين يمكن أن يكون بمثابة أداة قيمة في إدارة المواقف العصيبة وتعزيز الدافع.