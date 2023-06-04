مدينة سيوة: دراسة زراعة أشجار ونباتات تستوعب خصائص وكميات المياه

قال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، إن فريق عمل من هيئة الاستشعار عن بعد، أعد مقترح دراسة عن مدى صلاحية الأراضي للزراعة بنباتات، أو أشجار معينة تستوعب خصائص وكميات المياه ودراسة الأثر البيئى وفقا لطبيعة الصخور وميلها وانحدارها، ومدى تحقيق الاستفادة دون أى أضرار وفقا لخرائط التربة وملاءمتها لنوعية الزراعة هناك.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع فريق بحثي بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للوقوف على آخر المقترحات العملية للإسراع في حصر الأراضي المملوكة للدولة في واحة سيوة، ووجه رئيس مركز ومدينة سيوة، بعرض خطة العمل والدراسة العلمية الكافية للمقترح مع إزالة جميع المعوقات التي تعوق إنجاز الأعمال المكلفة بها اللجنة.

حيث تعانى واحة سيوة، منذ تسعينيات القرن الفائت، من تزايد مساحات مياه الصرف الزراعي، فى كل من قرى بهي الدين، أبو شروف، المراقي، الدكرور، أوغورمي، مما ترتب علية غرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، وبوارها.