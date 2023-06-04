الإمارات: فتح باب التسجيل للنسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

أعلن مركز الشباب العربي بدولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة"، الذي ينطلق مطلع سبتمبر 2023 بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات لصناعة جيل من الشباب المتميز في مجال العمل الإعلامي، واستكشاف المواهب القادرة على المساهمة بتطوير مستقبل صناعة الإعلام في العالم العربي.

وتُقدم النسخة الخامسة، وفق استراتيجية المركز للسنوات الخمس القادمة، سلسلة من الورش والجلسات التدريبية المتخصصة حول دور الإعلام في تعزيز ارتباط الشباب العربي بلغتهم وهويتهم، بالإضافة إلى اكتساب المهارات الخضراء التي تسهم في إيجاد جيل من الإعلاميين القادر على التفاعل المؤثر مع قضايا التغير المناخي والاستدامة.

كما يواصل فريق عمل المركز جهوده لاستقطاب شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار بطاقات الشباب للمساهمة بتطوير منظومة العمل الإعلامي الاحترافي، وتدريب الشباب وفق بيئة عمل المؤسسات الإعلامية وغرف الأخبار بالتعاون مع الخبراء والمختصين، ما يتيح للمشاركين تعزيز تطورهم المهني والشخصي بشكل نوعي.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات ونائب رئيس مركز الشباب العربي شما المزروعي "إن هذه النسخة تكتسب أهمية خاصة في ظل متابعة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس المركز، والهادفة إلى التركيز على مسار تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية، إلى جانب تنمية المهارات وبناء القدرات، لاسيما في مجال التغير المناخي والاستدامة استعداداً لتنظيم الإمارات للحدث العالمي "مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ"، الذي نحرص أن يكون للشباب العربي صوتاً وأثراً أكبر فيه".

وأضافت: "سنواصل دعم جهود المركز لصناعة الفرص من خلال تقريب المسافات بين المؤسسات والشباب عبر بناء برامج تخصصية تحاكي تطلعات الشباب وتوقعات المؤسسات واحتياجات سوق العمل الإعلامية معا".

وأشارت إلى أن برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة" نجح على مدار دوراته الأربع السابقة في تأهيل وتمكين نحو 400 شاب وشابة من كافة الدول العربية، ويعمل غالبيتهم اليوم ضمن منظومة المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة، ومنصات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات ومختلف الدول العربية والعالم، حيث بات البرنامج السنوي عنواناً لاهتمام المؤسسات الإعلامية الراغبة في استقطاب المواهب المتميزة، بالإضافة إلى نجاحه بدعم إطلاق عدد من المشاريع الشبابية الريادية في مجال صناعة المحتوى الهادف.

ومن المقرر أن يستمر استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة"، التابع لمركز الشباب العربي على الموقع الإلكتروني media.arabyouthcenter.org حتى منتصف شهر يوليو 2023.