أكد الصحفي رودي جاليتي أن نادي الاتحاد السعودي، يركز على حسم صفقة لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رودي جاليتي، إن كانتي البالغ من العمر 32 عامًا قد ينضم إلى زميله السابق في المنتخب الفرنسي كريم بنزيما في النادي السعودي، الذي رحل عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

ويتبقى عام واحد في عقد كانتي مع تشيلسي لكنه قد يغادر الفريق هذا الصيف.

وذكر جاليتي أن المحادثات بين الاتحاد وكانتي بدأت منذ أيام وتسير بشكل جيد، والهدف هو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإنه مع وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفعل في النصر، قد يكون هناك المزيد من النجوم الذين سيتجهون إلى السعودية هذا الصيف، أبرزهم ليونيل ميسي الذي يرتبط بالانضمام لنادي الهلال.