الجيش الأوكراني: القوات الروسية شنت 30 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية 30 غارة جوية و56 هجوما بمنظومات صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المأهولة بالسكان.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن العدو هجومين صاروخيين على منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك، على وجه الخصوص، باستخدام منظومة صواريخ إسكندر. وأصاب صاروخ من طراز (إسكندر- كيه) ضواحي مدينة دنيبرو، ما أسفر عن تضرر مبنى سكني من طابقين، وإصابة أكثر من 20 مدنيا، بينهم أطفال".

وقالت الهيئة: "إضافة إلى ذلك، شن العدو 30 غارة جوية و56 هجوما بمنظومات صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع قواتنا والمستوطنات المأهولة بالسكان".

وأضافت الهيئة، أن "طائرات سلاح الجو الأوكراني شنت 11 غارة جوية على مناطق تمركز أفراد العدو بالإضافة إلى 6 غارات جوية على أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وقالت الهيئة "دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ست طائرات استطلاع مسيرة للعدو، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين مقاتلتين من طراز لانسيت. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة للعدو، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وست وحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار، وثلاثة مستودعات للذخيرة".

وأضافت الهيئة أن العدو يواصل تركيز جهوده الرئيسية على محاولات احتلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك بالكامل. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، وقع 23 اشتباكا قتاليا.

وفي وقت سابق أمس السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن "البلاد مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لتحرير أراضيها من الاحتلال الروسي".

وقال في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، نشرتها الصحيفة الأمريكية أيضا كفيديو على موقعها على الإنترنت، "في رأيي، وبداية من اليوم، نحن مستعدون للقيام بذلك".

وأضاف زيلينسكي، أن "أوكرانيا كانت تود الحصول على المزيد من الأسلحة للهجوم ضد الغزو الروسي، لكنها لا تستطيع الانتظار لشهور أخرى".