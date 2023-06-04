إعدام 3 إرهابيين سعوديين لإدانتهم بمحاولة قتل رجال أمن

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأحد، حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة إرهابيين لإدانتهم بعدد من الجرائم بينها محاولة قتل رجال الأمن.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية ، في بيان اليوم، أن "ثلاثة سعوديين أقدموا على الانضمام إلى خلية إرهابية، وحيازة الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم وتسترهم على عدد من الإرهابيين".

وأضافت الوزارة أن أحدهم أدين باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، كما أدين ثان بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".

وأوضحت أنه "بإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

ولفتت إلى أن الحكم أيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين اليوم بالمنطقة الشرقية، محذرة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".