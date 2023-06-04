وصول 40 خبيرا تحكيميا أفريقيا لمقر الكاف بالقاهرة

وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأحد 40 خبيرا تحكيميا من مختلف دول القارة الأفريقية قادمين من إثيوبيا في زيارة لمصر تستغرق أسبوعين في ضيافة مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وقال عبدالحميد رضوان الحكم الدولي السابق ومسئول بعلاقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، والذي كان في استقبال الخبراء :" يمثل الخبراء كل الدول الأفريقية وهم حكام دوليون سابقون، سيلقون عدة محاضرات للكوادر الشابة الأفريقية في مجال التحكيم وتقديم خبراتهم الواسعة في هذا المجال لتكوين كوادر تحكيمية متميزة تقوم بعملها في الفعاليات الأفريقية القادمة لكرة القدم استعدادا للنسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق في يناير 2024 بكوت ديفوار".