تحدث الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، حرم الرئيس الأمريكي للأهرامات السبت، وذلك على هامش زيارتها إلى مصر التي استمرت يومين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON E» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، إلى استغراق الزيارة نصف ساعة إضافية عن الموعد الرسمي المقرر بـ 45 دقيقة، لافتا إلى بدء الزيارة بمنطقة أبو الهول والتقاط الصور التذكارية، ومن ثم التوجه إلى الهرم الأكبر.

وأعرب عن انبهارها بزيارة الهرم الأكبر، لا سيما بعد معرفة عدد الأحجار المستخدمة في البناء، مشيرا إلى إهدائها «جعران» -آلهة الحظ عند المصريين القدماء- من مصنع المستنسخات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، معقبا: «من فرحتها؛ أخرجت هاتفها الشخصي وطلبت من الحضور تصويرها».

وأوضح أن نسبة الآثار الفرعونية المكتشفة لا يتعدى إلى اليوم نسبة 40 % من حجم الحضارة المصرية القديمة، وذلك ردًا على تساؤل قرينة الرئيس الأمريكي عن نسبة الآثار المكتشفة، مشيرا إلى إحداث زيارتها صدى واسع وتسويق للسياحة المصرية لا يقدر بملايين الدولارات.

وأشار إلى اهتمام جيل بايدن؛ بالحضارة الفرعونية القديمة وهو ما ظهر جليا في معرض تساؤلها عن موعد افتتاح ومكان المتحف المصري الكبير، معقبا: «الانطباع عن زيارتها كان رائع لأبعد الحدود»، لافتا إلى انتهاء أعمال الترميمات بالهرم الأكبر خلال مدى قصوى لا تتجاوز الشهر.