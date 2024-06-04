التصريح بدفن ضحية انهيار عقار صادر له قرار ترميم منذ 28 عاما في الإسكندرية

صرحت نيابة محرم بك في الإسكندرية، بدفن جثة شخص يدعى "إ.ش"، 50 عامًا، بعد أن لقي مصرعه، إثر انهيار سقف عقار قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، كائن في شارع محمد الكلزه، منطقة محرم بك، وصادر له قرار ترميم منذ 28 عاما من حي وسط.

وطلبت النيابة، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، وسؤال شهود العيان، ومدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على ملف العقار بالحي لفحصه وبيان الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بشأن العقار.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، والحماية المدنية، وغرفة عمليات الحي، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول انهيار الأسقف الداخلية لعقار قديم، بناصية الحديني، المتفرع من شارع محرم بك، وأسفر عن مصرع شخص.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي الحي إلى موقع الانهيار، تبين أن العقار بناء قديم، وذا أسقف خشبية وحوائط حاملة، مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كل طابق يضم شقتين أغلبهم خالٍ من السكان، وصادر له قرار ترميم شامل رقم 286 لسنة 1996 ولم ينفذ.

وكشفت المعاينة الأولية انهيار سقف الطابق الثاني على الطابق الأول علوي، مما أسفر عن احتجاز قاطن المنزل الوحيد بين الأنقاض، وفارق الحياة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثته، وجرى نقله إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.