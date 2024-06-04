وزير المالية الياباني يقر بتدخل الحكومة في سوق الصرف لدعم الين

دافع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، عن تدخل حكومته في سوق الصرف لدعم الين، وذلك في أول اعتراف من جانبه بهذا الإجراء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوزوكي القول للصحفيين اليوم الثلاثاء، "تدخلنا في السوق لمواجهة التحركات المفرطة للعملات الأجنبية، والتي كانت مدفوعة بالمضاربة" .

وأضاف:" من وجهة النظر هذه، نعتقد أنه كان لها تأثير معين."

يشار إلى أن تصريحات الوزير الياباني هي الأولى من أي مسؤول بعد أن كشفت وزارته عن أرقام يوم الجمعة الماضية، تشير إلى أنها أنفقت 8ر9تريليون ين (7ر62 مليار دولار) لدعم الين بين 26 أبريل و 29 مايو.

ولا تزال العملة أقوى مما كانت عليه عندما تردد أن عمليتي تدخل وقعتا، مع أضعف نقطة لها عند بلغ سعر الين 17ر160مقابل الدولار، مقارنة بنحو 40ر156 في تعاملات بعد الظهر في طوكيو اليوم الثلاثاء.

والتزم المسؤولون الصمت بشأن التوقيت الدقيق.

وبعد تراجع الين لفترة وجيزة، حيث تجاوز حاجز الـ 160 ينا مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما ، ارتفعت العملية اليابانية بأكثر من خمسة ينات للدولار في 29 أبريل.

وأعقب ذلك قفزة في الين من نحو 52ر157 إلى 04ر153 في تعاملات نيويورك مطلع مايو.