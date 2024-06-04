حدثت مشادة قوية مساء اليوم الثلاثاء، بين صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والبلجيكي مارك بريس المدير الفني الجديد لـ منتخب الكاميرون الأول، للمرة الثانية.

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن صامويل إيتو اشتبك مع مارك بريس مدرب منتخب الكاميرون مجددًا.

وقام رئيس الاتحاد الكاميروني بإزالة المعدات وإلغاء حافلة التدريب بعد المشاجرة الحامية.

لتستمر سلسلة أزمات كرة القدم الكاميرونية، بعد ما وصلت إليه علاقة الثنائي المذكور.

وقرر صامويل إيتو إقالة بريس يوم الخميس الماضي، قبل أن يعيده إلى منصبه ويقدم له الاعتذار.

الجدير بالذكر أن اجتمع صامويل إيتو، مساء يوم الثلاثاء الماضي، مع البلجيكي مارك بريس المدير الفني الجديد لمنتخب الكاميرون للمرة الأولى.

الجدير بالذكر أن تم تعين بريس من قبل وزارة الرياضة الكاميرونية في شهر أبريل الماضي، دون أي تدخل من الاتحاد الكاميروني.

واستقبل إيتو المدير الفني البلجيكي استعدادًا لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ورفض الاتحاد الكاميروني دخول عدد من أعضاء الطاقم المرافق للمدرب بريس، لمقر الاتحاد بمدينة ياوندي الكاميرونية.

وتحول الاجتماع سريعًا لمشهد صادم، حيث قام إيتو بطرد أحد العاملين في الوزارة، ثم حدثت مشادة قوية بينه وبين بريس الذي رحل سريعًا.