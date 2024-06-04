رحلات الركاب الجوية لعام 2023 في الصين تزداد إلى أكثر من ضعفي العام الأسبق

سجل قطاع الطيران المدني في الصين انتعاشا كبيرا في عام 2023، حيث ازدادت رحلات الركاب الجوية إلى أكثر من ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، وفقا لبيان إحصائي رسمي صادر عن هيئة الطيران المدني الصينية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت نحو 58ر619 مليون رحلة ركاب جوية خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1ر146% على أساس سنوي، بحسب البيان الذي صدر على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتجاوز إجمالي حجم نقل البضائع والبريد في القطاع 35ر7 مليون طن في عام 2023، بزيادة نسبتها 21% عن العام الأسبق.

وفي عام 2023، كان لدى الصين 5206 خطوط جوية داخلية منتظمة، تربط 255 مدينة أو منطقة في البر الرئيسي. وربطت شركات الطيران الدولية في البلاد الصين بـ127 مدينة في 57 دولة، بحسب البيان.

وأشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، كان هناك 259 مطارا للنقل المحلي، بزيادة 5 مطارات عن نهاية عام 2022، من بينها 38 مطارا لديها معدل نقل سنوي للركاب يبلغ 10 ملايين مسافر أو أكثر.