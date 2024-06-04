روسيا تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن موسكو تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، وقد تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تصعيد مسلح واسع النطاق.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "موسكو تدين بشدة هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع البيان: "مثل هذه الأعمال العنيفة، التي يمكن أن تؤدي في ظل الوضع الإقليمي المتوتر الحالي إلى عواقب خطيرة للغاية وتثير تصعيدًا مسلحًا واسع النطاق، غير مقبولة".

وشدد البيان على أن وزارة الخارجية الروسية "تحث القيادة الإسرائيلية مرة أخرى على التخلي عن هذه الممارسة الشنيعة المحفوفة بزعزعة استقرار الوضع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

كان مصدر عسكري سوري قد قال في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن عدوانا جويا إسرائيليا بعد منتصف ليلة أمس الأحد قد استهدف بعض المواقع في محيط حلب، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية.