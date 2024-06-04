أمريكا: بعض الوزراء الإسرائيليين لا يعتبرون عودة الرهائن أولوية

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قولها إن هناك وزراء إسرائيليون يعارضون وقف إطلاق النار، ولا يعتبرون عودة الرهائن أولوية.

وفيما يتعلق بالوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أكدت الوزارة الأمريكية أنه لا يزال خطيرا، ونعمل على احتوائه.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الحالي الذي اقترحته واشنطن أفضل فرصة للإفراج عن الأسرى المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن كيربي قوله إن الرئيس جو بايدن يعلم أن ليس كل الأمريكيين يتفقون مع سياسته في غزة، وهو يؤمن أن حل الدولتين يتحقق عبر التفاوض.

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أنه سيواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز المقترح الإسرائيلي بشأن قطاع غزة.



