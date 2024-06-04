إسرائيل توقع صفقة لشراء 25 مقاتلة أمريكية إف-35 بـ3 مليارات دولار

وقعت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على صفقة لشراء 25 مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" بقيمة 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها وقعت صفقة مع الإدارة الأمريكية لشراء 25 مقاتلة من طراز "إف 35"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء. وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وحسب البيان، ستبدأ إسرائيل اعتبارا من 2028 في استلام المقاتلات التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، بمعدل 3 إلى 5 طائرات سنويا، شاملة الدعم والصيانة.

وبعد حصول إسرائيل على المقاتلات الـ 25، سيتم توسيع أسطولها من هذا الطراز إلى 75، حيث تمتلك حاليا 50 مقاتلة شبحية، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن "طائرة إف 35 التي تُعرف بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، ستكون هي المقاتلة المستقبلية للقوات الجوية الإسرائيلية".

وأضافت الصحيفة أن "إحدى ميزاتها التشغيلية البارزة التخفي، أي القدرة على الطيران بنظام لا تكتشفه أنظمة رادار العدو". وفي أبريل الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل.