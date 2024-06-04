منظمة أممية: توقف محطات تحلية المياه عن العمل في غزة

توقفت محطات تحلية المياه عن العمل في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على الجيب الساحلي، بحسب ما أعلنت منظمة أممية اليوم (الثلاثاء).

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في بيان لها بأن"محطات التحلية توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود في الجيب الساحلي اللازم لتشغيلها".

وأوضحت الأونروا بأن"سكان قطاع غزة لم يعد لديهم ما يكفي من الماء مما وضعهم أمام تحديات كبيرة للبقاء على قيد الحياة".

وبحسب الأونروا، يُجبر السكان المحليون بما فيهم الأطفال على السير لمسافات طويلة من أجل الحصول على المياه، داعية السلطات الإسرائيلية إلى توفير الوقود للسماح لهم الوصول إلى الماء فورًا.