إمبراطور وإمبراطورة اليابان يزوران بريطانيا خلال شهر يونيو الجاري

وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء على زيارة إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لبريطانيا في الفترة من 22 حتى 29 يونيو الجاري، بعد إرجاء الزيارة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الإمبراطور والإمبراطورة يعتزمان حضور مأدبة غذاء مع الأسرة الملكية، كما سوف يزوران مقبرة الجندي المجهول في ويستمنستر آبي لوضع أكليل من الزهور في 25 يونيو الجاري. كما سوف يقيم الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا مأدبة عشاء للإمبراطور والإمبراطورة في قصر باكنجهام خلال نفس اليوم.

وسوف يحضر الإمبراطور والإمبراطورة عشاء رسميا في جيلدهول في مدينة لندن في اليوم التالي. بعد ذلك سوف يزوران قلعة ويندسور وسوف يضعان أكليلا من الزهور على مقبرتي الملكة إليزابيث والأمير فيليب.

وسوف يزور الإمبراطور والإمبراطورة في 28 يونيو الجاري جامعة أوكسفورد، التي درسا فيها الاثنان.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية يقوم بها الإمبراطور والإمبراطورة منذ زيارتهما الرسمية لإندونيسيا في يونيو 2023، كما أنها تعد أول زيارة يقوم بها الإمبراطور لبريطانيا منذ زيارة والده أكيهيتو خلال عام 1998.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في بيان " لدي ثقة بأن هذه الزيارة سوف تعيد تأكيد الصداقة والنية الجيدة للدولتين من خلال التواصل بين الأسرة الإمبراطورية والاسرة الملكية البريطانية، كما أنها ستعزز العلاقات الرائعة بين الدولتين".