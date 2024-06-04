أعلنت مدينة باساو في بافاريا السفلى، اليوم الثلاثاء، حالة الكوارث بسبب التفاقم المتوقع لتداعيات الفيضانات في المدينة الواقعة جنوب شرق ألمانيا.

وأفاد متحدث باسم المدينة بأن من المتوقع أن يصل مستوى مياه نهر الدانوب إلى حوالي عشرة أمتار في فترة ما بعد الظهر، موضحا أن مستوى المياه حاليًا يبلغ 97ر9 متر.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع مياه نهر "إين" في نفس الوقت تقريبًا إلى ذروته في مدينة باساو التي تقع على ثلاثة أنهار(نهر الدانوب ونهر إين ونهر إيلتس).

ونظرًا للأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الاثنين، يتوقع المسؤولون في المدينة أن يتجاوز منسوب المياه هناك سبعة أمتار.

وتم بالفعل إغلاق العديد من الشوارع والساحات في باساو بسبب الفيضانات، وتم إلغاء الدروس المدرسية. كما تأثرت حركة الحافلات وتوقفت الاتصالات بالبلدة القديمة بالكامل اليوم.

ووفقا للمعلومات، فإن البلدة القديمة ووسط المدينة تأثرا بشكل خاص.

وأصدرت المدينة تحذيرا عاجلا من دخول المناطق التي غمرتها الفيضانات، وقالت إنه ينبغي من حيث المبدأ تجنب منطقة الفيضان بأكملها.